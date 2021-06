Bioscoophit Huisvrouwen Bestaan Niet komt naar het theater

‘Na het succes van De Huisvrouwmonologen en de eerste en tweede film van Huisvrouwen Bestaan Niet, liep ik al met het idee om een nieuwe versie van dit verhaal in het theater te brengen’, zegt producent Rick Engelkes. ‘Er is een fantastisch script en we hebben drie geweldige actrices die deze voorstelling tot leven laten komen. Natuurlijk ontbreekt de humor niet. Er wordt straks weer gelachen in het theater. Dat is iets waar we na anderhalf jaar corona volgens mij allemaal naar verlangen.’



In de voorstelling Huisvrouwen Bestaan Niet maakt het publiek kennis met drie vrouwen die totaal verschillend omgaan met de combinatie van relatie, werk, kinderen, vrienden en familie en elkaar proberen te overtuigen van hun manier.