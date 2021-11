Bioscooprelease Soof 3 voor de vierde keer uitgesteld

Soof 3 naar volgend jaar, Zwaar verliefd! 2 met kerst in de bios

Het derde deel in de succesvolle filmreeks Soof is uitgesteld. De film met actrice Lies Visschedijk in de hoofdrol zou in eerste instantie met de kerstdagen in de bioscopen te zien zijn. Maar de release is uitgesteld naar 4 maart. De feelgoodfilm Zwaar verliefd! 2, met Barbara Sloesen, Jim Bakkum en Frederik Brom in de hoofdrol, komt wel half december uit. Dat maakte distributeur Dutch FilmWorks vandaag bekend.

24 september