Bioscopen Pathé gaan hele kerstvakantie 's ochtends vroeg open

De keten zal veel kinder- en familiefilms programmeren, zoals Captain Nova , Encanto en Sing 2 . Daarnaast trekt de nieuwe Spider-Man-film No Way Home volle zalen. Bioscopen zijn vanwege de avondlockdown gedwongen om om 17.00 uur de deuren te sluiten. Bovendien moeten de bioscopen de 1,5 meterregel respecteren, wat betekent dat de meeste zalen maar voor een derde gevuld mogen worden.

,,We zien dat filmliefhebbers graag vroeg hun bed uitstappen voor de beste films op het grote doek”, aldus commercieel directeur Doron Kurz. ,,De dag van veel gezinnen start vaak al in de vroege uurtjes. We hopen ouders hiermee te kunnen ontlasten die nu ineens een extra week hun kids thuis hebben en op zoek zijn naar een uitstapje.”