Birgit Schuurman op oudjaarsdag bevallen van zoontje

Birgit maakte het nieuws over haar zwangerschap afgelopen zomer bekend. Behalve felicitaties kreeg ze ook opmerkingen over haar leeftijd. Sommige mensen vonden dat de zangeres te oud zou zijn om nog een baby te krijgen. Daarop reageerde ze via Instagram. ‘Je bent zo oud als je je voelt. You don’t stop playing cause you grow old, you grow old because you stop playing. En aangezien ik nog jaren aan t lego’en ben en verstoppertje aan t spelen denk ik dat t wel snor zit met moi’, aldus de zangeres.