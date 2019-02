Bitchy kennisquiz De Zwakste Schakel terug op tv met Bridget Maasland

De terugkeer van De Zwakste Schakel, dat van 2001 tot 2004 te zien was bij RTL 4, is vanmorgen bevestigd door de zender. ,,Zij wordt het nieuwe gezicht van deze klassieker waar de fluwelen handschoentjes worden thuisgelaten”, aldus een woordvoerster. ,,Bridget is al een RTL-gezicht en dit programma vinden we goed bij haar passen”. Bridget Maasland was nog niet voor commentaar bereikbaar. Chazia Mourali evenmin.

In De Zwakste Schakel, een van oorsprong Britse quiz, strijden negen kandidaten om een prijzenpot van maximaal 10.000 euro. Kenmerk van het programma is de strenge, meedogenloze presentatiestijl. De meeste internationale versies ervan worden dan ook gepresenteerd door strenge, roodharige dames zoals destijds Mourali. De presentatrice tikt falende kandidaten na iedere ronde stevig op de vingers en stuurt de weggestemde persoon zonder enig mededogen de laan uit met de tekst ‘je bent de zwakste schakel. Tot ziens!’.

Sarcasme

Waarom RTL 4 niet in zee gaat met Mourali is nog niet bekend. Eind vorig jaar vertelde ze de iconische quiz best weer te willen presenteren.,,Als ze me morgen zouden vragen, zou ik het zo weer doen”, vertelde de roodharige presentatrice in een interview met de VARA-gids. Volgens Mourali vond ze het geweldig op het programma te doen. ,,Het was een quiz vol sarcasme, ironie en een knipoog.” En over haar rol: ,,Ik denk dat mensen heftiger reageren op vrouwen die afwijken van de norm en het nette vrouwenbeeld. Helemaal in een uitvergrote rol die ik toen vertolkte.”