Bizar filmpje: Jason Derulo slaat voortanden Will Smith eruit met golfclub

Hoewel het er allemaal vrij echt uitziet, lijkt het toch echt om een grap te gaan. Al laat geen van de twee mannen dat weten. De artiesten staan in een oefenruimte waar Derulo zijn golfswing wil perfectioneren. Smith geeft de zanger wat tips over de beste houding tijdens het slaan en doet dan een stap naar achteren op veilige afstand. Dan bedenkt Smith dat hij nog iets vergeten is. ,,Nog niet slaan”, zegt hij terwijl hij naar voren bukt. Maar dan is het al te laat en slaat Derulo met zijn club naar achteren, vol in het gezicht van zijn collega.



Het gevolg is dat een deel van de voortanden van de acteur ‘eruit geslagen' zijn. Bijzonder detail: je ziet een tand over de vloer rollen. ,,Daar moet je even wat ijs op doen”, zegt Derulo schuldbewust, voordat hij er tussenuit probeert te piepen. ,,Ik moet ergens heen, ben zo terug.” Smith is het daar echter niet mee eens. ,,Nu is het mijn beurt. Ik heb maar één swing nodig, ik pak m'n driver er even bij”, zegt hij met een wraaklustige blik in zijn ogen. ,,We kunnen er toch over praten?” vraagt Derulo nog voordat de 51-jarige acteur vol met zijn golfclub in de edele delen van de Savage Love-zanger slaat.



In een aansluitend bericht plaatst Derulo nog wel een foto van hem en Smith, inclusief zijn fietsenrek-gebit. ,,Hij omarmt zijn nieuwe glimlach”, schrijft hij met een knipoog in het bijschrift.