Bizarre discussie bij DWDD: 'Hier is ons land helemaal niet mee bezig'

Productiehuis regisseur Edward Norton aangeklaagd na vuurzee op filmset

11:08 Het productiehuis van de Amerikaanse regisseur Edward Norton is voor de rechter gesleept voor de uitslaande brand die vorige week ontstond in een voormalige jazzclub in New York. Het pand diende als decor voor de nieuwe film Motherless Brooklyn waarin Bruce Willis, Willem Dafoe en Alec Baldwin hoofdrollen spelen. Tijdens de vuurzee bleek er nog een bewoonster in het gebouw te zijn. Zij moest vluchten voor haar leven en klaagt Nortons firma nu aan.