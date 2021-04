Bizarre opmerking bij Frank Visser verbaast Viktor Brand: ‘Dat is een grap toch?’

Een felle muurtjesruzie bij meester Frank Visser eindigde gisteravond uit het niets met een opmerkelijke grap. Twee Haagse buurmannen hoorden de tv-rechter al hun eisen van tafel vegen en terwijl de ene daar vrede mee had, was de ander minder blij. ,,Ik ga een aantal mensen halen en dan schieten’’, zei de man, die kort daarvoor nog had verteld hoe belangrijk een goede burenband voor hem is.

Al vijf jaar woont Vinod in het droomhuis dat hij zelf ontwierp en liet bouwen in Den Haag. Het geluk is echter ver te zoeken, want hoe vaak zijn vrouw en kinderen hem ook smeken, hij kan de ruzie met zijn buurman maar niet vergeten.



Zelf vindt hij die man overigens meer een jongen, want een echte vent zou zich aan afspraken houden. Die gingen in dit geval over een afscheiding op hun oprit. De heren hadden afgesproken dat die voor de helft zou bestaan uit een betonnen muur van twee meter hoog. Over de andere helft, grenzend aan de straat, verschillen ze van mening.

Volgens Vinod zou in het verlengde van de hoge muur een kleiner muurtje komen en zou buurman Saheb naast dat lage deel een rijtje coniferen planten. De deal was dat hij die zelf zou betalen en dat Vinod de 800 euro voor de muur zou ophoesten, zagen 689.000 kijkers hem vertellen.

De gedachte alleen al was gisteravond genoeg voor een zuur gezicht bij Saheb. De man is architect en durft zich alleen te vertonen als de afscheidingen aan beide kanten van zijn eigen huis symmetrisch zijn. Aan de andere kant van de woning staat een hoge muur zónder lage verlenging, met daarnaast wat coniferen op de erfgrens. Oftewel: voor het plaatje moet dat lage muurtje bij Vinod weg en worden vervangen door planten.

Jaloers op de auto

Na drie jaar van impasse waren de spanningen hoger opgelopen dan de muur. Vinod verdacht zijn buur ervan te hebben gelogen om een gratis muur te scoren. Saheb vermoedde op zijn beurt dat Vinod jaloers is, omdat hij een betere baan en een mooiere auto heeft. Onzin, aldus Vinod. De Renault van Saheb vindt hij maar een ‘lachertje’.

Uiteindelijk kreeg geen van beide heren hun zin. Omdat de afspraken nooit zwart op wit zijn vastgelegd, moest rechter Frank Visser de zaak behandelen alsof er helemaal géén afspraken zijn. In de wet staat dat Vinod recht heeft op een ondoorzichtige afscheiding en dat alleen coniferen dus niet volstaan. En omdat Vinod toch echt zelf had aangeboden de schutting te betalen, kan hij nu geen geld van Saheb verlangen.

Quote Nee dat gaan we niet doen. Dat is een grapje toch hè? Viktor Brand

Het is niet anders, concludeerde Vinod na de uitspraak. Hij wilde de strijdbijl begraven. ,,Voor mij is de zaak klaar en we gaan elkaar groeten’’, zei hij. Muziek in de oren van Saheb, zou je denken, want die had net nog verteld hoe belangrijk een goede band met de buren voor hem is.

,,Eerst de buren en dan jouw huis’’, vertaalde hij een Arabisch gezegde. ,,Als je buren honger hebben, en jij hebt voedsel, dan mag je niet eten en moet je het aan de buren geven. Dat is de cultuur.’’

Zijn reactie op Vinod past daar niet bij. ,,Ik ga een aantal mensen halen en dan schieten’’, zei hij lachend na de verzoenende woorden van de buurman. Presentator Viktor Brand schrok en vroeg meteen om opheldering. ,,Nee dat gaan we niet doen’’, greep hij in. ,,Dat is een grapje toch hè?’’ zei hij, terwijl Vinod beduusd toekeek. ,,Dat is een grapje, ja, natuurlijk’’, besloot Saheb.

