Bizzey, Josylvio en Partysquad geven online-eindexamenfeest

Het feest is tussen 20.00 en 21.00 uur te zien op www.bumamusicacademy.nl. De organisatie hoopt de scholieren met het feest toch een memorabel einde van het schooljaar te bezorgen nu ze vanwege de coronacrisis bijvoorbeeld geen gala, examenreis en waarschijnlijk ook geen diploma-uitreiking hebben.



Het initiatief voor de actie komt van Buma Music Academy, een online lesprogramma over muziek. ,,De huidige lichting examenkandidaten was ook ongeveer de eerste lichting deelnemers aan de academy, die daarmee invulling gaven aan CKV”, zegt directeur Buma Cultuur Frank Helmink. ,,Maar het schooljaar 2019-2020 dreigt voor de eindexamenleerlingen als een nachtkaars uit te gaan. Het minste wat we als Buma Music Academy kunnen doen is op de dag waarop de leerlingen officieel te horen krijgen of ze geslaagd zijn of niet, met muziek hun middelbare schooltijd afsluiten.”



De zogenoemde End of exams party is een samenwerking van Buma Music Academy en Topbillin’ en OnlineOptredens.nl.