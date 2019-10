‘Blake Lively bevallen van derde kindje’

Of het een meisje of een jongen is geworden, is nog niet bekend. Het stel heeft zelf nog geen mededelingen gedaan over de geboorte van hun derde. Lively en Reynolds hebben al twee dochters: James van 4 en Inez van 2.



In mei werd duidelijk dat Blake zwanger was. Ze verscheen tijdens de première van de film Pokémon: Detective Pikachu met een duidelijk groeiende babybuik. Wanneer de kleine zou komen, liet het koppel echter in het midden.



Blake en Ryan houden hun kinderen zoveel mogelijk uit de spotlights. Het is daarom onwaarschijnlijk dat fans snel een foto van de derde spruit zullen zien.