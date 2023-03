Bloed vloeit rijkelijk in nieuwe Netflix-serie met zanger Elvis als actieheld: ‘Was zijn droom’

Elvis Presley is vooral na zijn dood al op talloze manieren in films opgedoken. Maar als actieheld? In de animatieserie Agent Elvis van Netflix maakt hij zijn getekende debuut. ,,Het was zijn droom.’’

Of de doorgewinterde fans van Elvis blij moeten zijn met de animatieserie over hun idool is nog maar de vraag.

De getekende versie van ‘The King of Rock and Roll’ voldoet aan de uiterlijke kenmerken. Stoere vetkuif, imposante bakkebaarden, zijn bekendste showkostuums en het getrainde en gespierde lichaam uit zijn hoogtijdagen. Het ziet er allemaal hoekig uit, maar dat is de stijl van de serie die duidelijk mikt op een jonger publiek dan de gemiddelde Elvis-fan. Maar het bloed vloeit rijkelijk en ook de dialogen zijn niet bepaald kuis.

Voor wie Elvis als rocklegende hoog heeft zitten is deze aanpak misschien wel een paar bruggen te ver om hem als vechtjas, spion en actieheld voor te stellen. Zijn bijbaantje als spion voert hij in de serie naast zijn zangcarrière uit. ,,We hebben de kans om rock and roll als wapen te gebruiken’’, roept zijn opdrachtgever. En de missies die Agent Elvis moet ondernemen zijn niet mis. Hij belandt zelfs op de maan.

Het klinkt allemaal vergezocht. Toch hebben de nazaten van Elvis hun zegen aan dit project gegeven. Zo leent weduwe Priscilla Presley (77), die van 1967 tot 1973 met hem was getrouwd, haar stem aan een van de personages die op haar is gebaseerd. Elvis zelf is ingesproken door Oscarwinnaar Matthew McConaughey (Dallas Buyers Club) die overigens niet de stem van de zanger probeert te imiteren.

Volledig scherm © Netflix

Priscilla was ook betrokken bij de opzet van de serie die zij opzette met rockzanger John Eddie. Zij beweert dat haar man geen enkele moeite met de serie zou hebben. ,,Als kleine jongen droomde Elvis er op basis van de stripboeken die hij toen las al van om een superheld te worden die misdadigers te lijf ging om de wereld te redden. In deze serie wordt zijn droom waargemaakt.’’

Bij de wereldpremière van Agent Elvis, vorige week, liet Priscilla weten dat ook de pittige grappen in de serie haar man zou aanspreken. ,,Elvis had een speciaal gevoel voor zwarte humor.’’ De serie is geproduceerd door de animatiestudio van Sony Pictures, die eerder furore maakte met een bejubelde Spider-Man-animatiefilm: Into the Spider-Verse (2018).

Elvis, die in 1977 op 42-jarige leeftijd overleed, heeft een rijk filmverleden. Op het toppunt van zijn roem werd hij door zijn manager Colonel Parker overgehaald om Hollywoodproducties te maken. Viva Las Vegas, waarvan de titelsong opduikt in Agent Elvis, is zonder meer de bekendste, maar de meeste producties waren vergetenswaardige niemendalletjes. Eigenlijk speelde hij maar een volwassen filmrol, als halfbloed-indiaan in Flaming Star (1960) die tussen twee culturen vermalen dreigt te worden.

Na zijn dood werd het leven van Elvis in vele speelfilms en televisieseries nagebootst. Het meest recent is de filmhit Elvis van regisseur Baz Luhrmann, die hoofdrolspeler Austin Butler dit jaar een Oscarnominatie opleverde.

Volledig scherm Priscilla Presley. © Reuters

Bizarre bijrollen, vooral met Elvis-imitators als mikpunt van spot, zijn er in overvloed. Misschien is wel de meest opmerkelijke vrijpostige biografie de filmkomedie Elvis & Nixon (2016), waarin de zanger (Michael Shannon) in het Witte Huis aanklopt bij president Nixon (gespeeld door de verguisde Kevin Spacey) om zijn zorgen te uiten over de hippiebeweging, de drugsverslaving en de Black Panthers. Elvis heeft een missie; hij wil als undercoveragent bij het Bureau of Narcotics and Drugs aan de slag. Overigens hebben Elvis en Nixon elkaar wel degelijk ontmoet, zoals blijkt uit een foto uit 1970 waarop beiden elkaar de hand schudden.

Wellicht heeft deze speelfilm de makers van Agent Elvis geïnspireerd om hem als actieheld op te voeren. Overigens staat Elvis er niet alleen voor. Een team van helpers staat hem bij in zijn avonturen die hem in tal van precaire situaties die hem onder meer in de jungle doen belanden. Een van hen is de onbehandelbaar chimpansee Scatter, vernoemd naar de aap die de echte Elvis bezat.

Priscilla: ,,Ik ben erg blij dat hij in de serie zit. Scatter haalde allerlei kattenkwaad uit. Hij ontsnapte vaak uit ons huis, drong bij de buren naar binnen. Sommige buurtbewoners in Bel Air wilden dat wij Scatter van de hand deden. Wat we natuurlijk niet hebben gedaan.’’

Agent Elvis is nu op Netflix te bekijken.