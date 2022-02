BLØF komt in april met dertiende studio-album

video Adele wint drie keer bij eerste genderneu­tra­le BRIT Awards

Adele is gisteren de grote winnares geworden van de BRIT Awards. De zangeres verzilverde in de O2 Arena in Londen drie van haar vier nominaties. Ze werd uitgeroepen tot artiest van het jaar, haar single Easy On Me werd song van het jaar en 30 kreeg de prijs voor album van het jaar.

