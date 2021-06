Bløf organiseert eendaags festival Hier in november in Ahoy

Op 13 november staan de zalen in Ahoy in het teken van Hier, zoals het festival heet. Bløf treedt zelf op, maar ook onder anderen Racoon, Suzan & Freek, Maan, Froukje, Son Mieux en Ronnie Flex & The Fam spelen die dag in Rotterdam. ,,We willen de sfeer van Concert at Sea creëren, maar dan indoor’’, zegt drummer Norman Bonink van Bløf. ,,We vonden het voor onze fans te lang duren om nog een jaar zonder festival te zitten’’, voegt zanger Paskal Jakobsen toe.