BLØF scoort eerste nummer 1-hit in België

Zoutelande is in Vlaanderen de eerste Nederlandstalige nummer 1 sinds 10.000 luchtballonnen van K3. De heren van BLØF lossen wel een andere Nederlandse act af. Het dj-duo Zonderling stond de afgelopen weken op de eerste plaats met het nummer Crazy , een samenwerking met de Belgische dj Lost Frequencies.

Het nummer bereikte in Nederland al de koppositie in de Mega Top 50 en Top 40. In de door streams gedomineerde Single Top 100 bleef de single tot dusver steken op plaats drie.