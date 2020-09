‘Bloot gezicht is als seks’: Dua Lipa maakt hilarische parodie met coronaregels

Die wordt vaak gebruikt om aan te duiden hoe ver lichamelijk contact tussen mensen gaat, met zoenen als eerste ‘honk’ en aanrakingen boven en onder het middel als tweede en derde station.



,,Veiligheid werkt stimulerend’’, aldus Dua en James in de bijbehorende clip, terwijl acteurs op komische wijze de regels uitbeelden op de melodieën van Don’t Start Now en New Rules. ,,Je krijgt uiteindelijk die aanraking waarnaar je verlangt, als je deze dateregels volgt.’’



Wie ooit nog het lichaam van een ander in het echt wil zien, moet volgens het duo het volgende doen: ,,Draag een mondmasker, was je handen - het is niet alsof je andere plannen hebt. Het is ongemakkelijk, maar cool om al deze Covid-regels te volgen.’’



Los van de coronaregels adviseren de twee ook om je ontharingsregime aan te scherpen. ,,Niemand heeft je naakt gezien sinds februari’’, grapt Dua. De video, uitgezonden bij The Late Late Show, is inmiddels ruim 300.000 keer bekeken. ‘De regels in onze hit werken voor 100 procent’, belooft Dua gekscherend op Instagram.