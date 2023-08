‘Blotebillentactiek’ kan Thijs Römer in hoger beroep wellicht nog redden

interview Nieuwe Star Wars-se­rie Ahsoka maakt vooral iets los bij vrouwelij­ke kijkers: ‘Rol te danken aan mijn fans’

In Ahsoka, de zoveelste nieuwe Star Wars-serie van Disney+, speelt Rosario Dawson de voormalige Jedi die altijd zijn eigen gang is gegaan. ,,Ik heb deze rol in eerste instantie te danken aan de fans die mij online naar voren schoven als de meest geschikte kandidaat. Mooier kan bijna niet.’’