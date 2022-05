Bluestournee wordt helemaal afgeblazen, ‘te weinig draagvlak’ zónder Derksen

De tournee The Sound of The Blues & Americana , waarvan Johan Derksen de spreekstalmeester zou zijn, wordt definitief afgeblazen. Eerder werd nog aangekondigd dat de bluestour door zou gaan zónder de in opspraak geraakte mediapersoonlijkheid, maar daar blijkt ‘onvoldoende draagvlak’ voor.

‘In samenspraak met het boekingskantoor, de band en overige betrokkenen van de productie is besloten om deze voorstelling definitief af te gelasten. Er blijkt weinig draagvlak onder alle partijen om de laatste voorstellingen alsnog te spelen met en zonder Johan Derksen. Kaartkopers ontvangen hun geld retour’, laat bijvoorbeeld theater De Meerpaal in Dronten weten.

Agentschap AT Next, dat de tour organiseert, liet vorige week weten per direct de samenwerking met Johan Derksen te verbreken. Derksen was de spreekstalmeester van de tournee The Sound of The Blues & Americana, die zondag van start gaat. De tournee gaat wel door, liet het kantoor vorige week weten, maar dan zonder Derksen. ,,De voorstelling wordt gemaakt door een grote groep muzikanten en technici die al twee jaren nauwelijks inkomen hebben door corona”, zei de zegsvrouw. ,,We willen deze groep niet in de steek laten.”

Ze wilden een alternatief zoeken voor Derksen, maar nu is dus besloten de boel volledig te annuleren. ,,Verder willen we hier geen uitspraken over doen”, zegt een woordvoerder vandaag.

Doorstart

Derksen ligt onder vuur nadat hij een week geleden in Vandaag Inside bekende vijftig jaar geleden een bewusteloze vrouw met een kaars te hebben gepenetreerd. Later nuanceerde hij zijn verhaal en zei hij dat de kaars enkel tussen haar benen had gezet en er geen penetratie was geweest. Talpa kondigde afgelopen donderdag aan dat Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee, die hard lachten om het verhaal, excuses zouden maken. Maar deze kwamen niet. In plaats daarvan zei Derksen te willen stoppen met het programma. Hoewel nu de stekker uit het programma is getrokken, werd gisteren bekend dat er achter de schermen gesprekken gaan over een doorstart van Vandaag Inside, mét Johan Derksen.

