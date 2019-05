BN'ers 12 uur vast in hokje voor actie Lock Me Up - Free a Girl

Doris Day (1922 -2019) Doris Day had uitstra­ling van de eeuwige maagd

16:32 Ze had de uitstraling van de eeuwige maagd. Doris Day, die op 97-jarige leeftijd is overleden, schitterde in de jaren 50 en 60 in vooral preutse films , zoals de romantische komedie Pillow Talk (1959), waarin zij als carrièrevrouw viel voor de charmes van een versierder, gespeeld door Rock Hudson. De aan Aids overleden Hudson was haar dierbaarste vriend uit de filmwereld. Het onschuldige karakter van dergelijke producties leverde Day de bijnaam van The Virgin Queen op in Hollywood.