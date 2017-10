BN'ers gaan 20 kilo aankomen in nieuw tv-programma

Televisieproducent No Pictures Please maakt voor RTL5 het nieuwe programma Mijn vet beroemde coach. In de show worden vier bekende Nederlanders gekoppeld aan een onbekende Nederlander die door zijn ongezonde levensstijl lijdt aan overgewicht. De BN'ers gaan onder professionele begeleiding 20 kilo aankomen om vervolgens samen met de onbekende Nederlander weer 20 kilo af te vallen.



Producent Ewout Genemans van No Pictures Please hoopt dat het in beeld brengen van dit proces de kijker ook motiveert om gezonder te gaan leven. Wie de deelnemende BN'ers zijn en wat de uitzenddatum op RTL5 is, wordt later bekendgemaakt.