BN’ers steunen ‘zuivere’ Rossana Kluivert in rel rond hondenasiel

Rossana Kluivert deed gisteravond aan tafel bij Beau van Erven Dorens opnieuw haar verhaal. Nadat het Avrotros-reportageprogramma Opgelicht?! aandacht besteedde aan mogelijke misstanden rond haar hondenasiel , blijft ze benadrukken dat er geen sprake is van fraude, oplichting of bedrog.

,,Ik ben nog nooit zo verdrietig geweest. We hebben 40 vrijwilligers die alleen maar huilen. Dit alles na een al heftig jaar, met een bouwstop en pesters die het ons het moeilijk maken op het eiland. Dit is bizar’', zei de vrouw van Patrick Kluivert tegen Beau. ,,Dat je met je kind in de supermarkt loopt, en dat de mensen denken dat we oplichters zijn.’'