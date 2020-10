BN’ers verkopen designer items voor het goede doel van Linda de Mol

Linda de Mol was al vroeg besmet met corona: ‘Kon echt niet op mijn benen staan’

1:02 Linda de Mol is waarschijnlijk al vroeg in het jaar besmet geweest met het coronavirus. De 56-jarige SBS 6-ster vertelde in de jubileumuitzending van De Coen en Sander Show op Radio 538 dat ze flink ziek is geweest.