BN’ers verslagen na overlijden Aart Staartjes: 'Hij ís Sesamstraat’

Vandaag werd bekend dat Staartjes op 81-jarige leeftijd is overleden aan zijn verwondingen na een ernstig verkeersongeval in Leeuwarden. Het nieuws kwam hard aan bij zijn collega Hakim Traïdia, die stelt dat hij zijn carrière te danken heeft aan Staartjes.



,,Ik weet het nog zo goed: Aart belde mij in 1983 op of ik met hem wilde samenwerken. Die dag vergeet ik nooit”, reageert Traïdia ontdaan via de telefoon. ,,Ik heb naar allerlei foto's en filmpjes van Aart gekeken. De laatste jaren hebben we elkaar niet veel gezien, maar ik dacht: dat komt nog wel. Nu is het te laat.”



Volgens Hakim, die bekend werd als de mimespeler in Sesamstraat, was Staartjes een man met een visie. ,,Hij heeft veel dingen gedaan voor de jeugd, had een goed gevoel voor humor, was bescheiden en wist me altijd op onzekere momenten moed in te praten. Voor mij ís hij Sesamstraat", aldus Traïdia, die hoopt dat Staartjes niet geleden heeft. ,,Voor mij is hij er nog. Ik ben blij en trots dat ik met hem heb mogen werken.”

Voor Edwin Rutten (bekend als Ome Willem) komt het overlijden van Staartjes als een klap. ,,Er zijn van die momenten waar woorden ontbreken. Dit is er zo een. Ik ben er heel bedroefd over. Aart en ik deelden naast werk ook veel privé met elkaar, bijvoorbeeld over onze kinderen", blikt Rutten terug. Hij herinnert zich Staartjes vooral als een voorvechter van kindertelevisie. ,,Hij was voor niets of niemand bang. En die dwarsheid die hem werd toegedicht, daar was hij ook trots op. Dat vond hij wel leuk.”



De twee zagen elkaar soms tijden niet, maar als ze elkaar wél zagen was het ‘altijd raak’. ,,Dan lachten we over dezelfde dingen en mopperden we over dezelfde dingen.” Rutten had zelfs nog een brief voor Staartjes geschreven nadat hij had gehoord dat hij een ongeluk had gehad. ,,Dat hoeft nu niet meer. En wat ik ook zo erg vind, is de wijze waarop Aart is overleden. Een ongeluk, verdorie nog aan toe.”



Ook Frank Groothof, onder meer bekend van grote producties als Het Klokhuis en Sesamstraat, reageert verslagen op het overlijden van Staartjes. ,,Hij was een dierbare collega met wie ik heel fijn heb samengewerkt. Staartjes is ontzettend belangrijk geweest voor Sesamstraat.”

De NTR laat in een verklaring weten te treuren om het overlijden van de acteur. ,,Met Aart Staartjes verliest Nederland vandaag de grondlegger van de Nederlandse kindertelevisie. Zowel voor als achter de schermen ontwikkelde hij in de jaren zeventig en tachtig vernieuwende kinderprogramma’s als De Stratemaker op Zee Show, De Film van Ome Willem en J.J. de Bom, voorheen de Kindervriend. Die traditie zette hij voort in Sesamstraat, de Intocht van Sinterklaas later ook als geestelijk vader van Het Klokhuis.



Aart Staartjes heeft de Nederlandse kindertelevisie volwassen gemaakt. De NTR is hem daarvoor veel dank verschuldigd. Met hem verliezen we een succesvol programmamaker, eindredacteur en presentator, maar bovenal een bijzonder kundig acteur. Wij wensen zijn familie en naasten veel sterkte toe.”

Özcan Akyol, die met Staartjes een bijzondere aflevering van Sterren op het doek maakte, laat op Twitter weten: ‘Echt heel verdrietig nieuws over Aart Staartjes. Wat een vreselijke manier om te eindigen. Vond hem een van de bijzonderste mensen die ik in de mediawereld heb ontmoet.’



Ook premier Mark Rutte spreekt van droevig nieuws. ‘Zoals zovelen ben ik met hem opgegroeid. Een icoon uit onze jeugd. En altijd een markant persoon gebleven.’ PVV-politicus Geert Wilders schrijft altijd te hebben genoten van De Stratemakeropzeeshow. Ook Claudia de Breij reageert bedroefd. ‘Adieu grootse Aart Staartjes.’

