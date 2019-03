BN'ers voor één keer met superlange lokken in videoclip rapper Donnie

Art Rooijakkers is wel te spreken over zijn looks in de video. ,,Zal ik mijn haar laten groeien? Staat wel toch?", zegt de presentator op Instagram. Ook Wilfred vindt dat de blonde pruik hem niet misstaat. ,,Ik kan 't hebben toch?" Qmusic-dj Igmar Felicia, die ook in de huid kruipt van Donnie, grapt dat dit zijn nieuwe look is. ,,Zei net tegen de kapper: Doe maar 's lekker wat anders, gaf-ie me een Koning Toto-look”, doelend op een bijnaam van de rapper.