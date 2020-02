BN’ers wagen zich aan spelletje Lingo

Kijkwijzer gaat ook gelden voor YouTubers

10:32 YouTubers en vloggers moeten zich aansluiten bij de Kijkwijzer. Dat betekent dat ze vóór het afspelen aan hun kijkers duidelijk moeten maken of de video bijvoorbeeld geweld, grof taalgebruik, drugsgebruik of seks bevat. Ook krijgen de filmpjes een leeftijdsaanduiding, zodat meteen duidelijk is voor welke leeftijd ze geschikt zijn.