BN’ers op de blauwe loper: Eloise hergebruikt jurk van haar moeder

Chef'Speci­al viert 15-jarig bestaan 'keihard' in Ziggo Dome

Chef’Special geeft op zaterdag 29 april 2023 een jubileumconcert in de Amsterdamse Ziggo Dome ter ere van het 15-jarig bestaan van de band. ,,Wij willen vieren dat wat we in Nederland hebben opgebouwd met de fans heel bijzonder is”, vertelt leadzanger Joshua Nolet aan het ANP. “Dat gaan we volgend jaar keihard vieren in de Ziggo Dome.”

