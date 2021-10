BN’ers openen hun koelkast voor Daniël Dekker

Dekker en Leijten hebben een videoverbinding met de BN’ers die letterlijk hun koelkastdeuren openen. De vraag is of je aan de inhoud van de koelkast kunt zien of iemand er een gezonde leefstijl op na houdt. ,,Ik denk van wel”, stelt Leijten, tevens vaste gast in het programma Lunch Lekker met Daniël Dekker op NPO Radio 5. ,,In de Muzikale Koelkast is te zien en te horen hoe goed de BN’ers bezig zijn qua eten. Als we hun koelkast mogen geloven, tenminste. Aan mij de eer om de koelkast te beoordelen met sterren. In de podcast gaan we er wat dieper op in en geef ik ook praktische tips aan de luisteraars.”