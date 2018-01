BNNVARA-directeur Gerard Timmer wordt nieuwe NOS-baas

Timmer is geen onbekende in Hilversum. In 1997 richtte hij samen met Bart de Graaff BNN op, de omroep waarvan hij tot 2006 voorzitter was. Tot oktober 2013 was Timmer in dienst bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) als directeur tv-programmering. Hij stapte in die maand op wegens een ‘verschil in visie op de vernieuwing van de organisatie’ om even later de fusieomroep BNNVARA te gaan leiden.