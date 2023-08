BNNVARA komt met kerstspecial van hitserie Dertigers

Op tv trekt Dertigers amper kijkers, maar online een miljoenen­pu­bliek

De dramaserie Dertigers is in de eerste uitzendweek van het nieuwe seizoen meer dan een miljoen keer gestreamd. Uit de nieuwste streamingcijfers van NPO Start & Plus blijkt dat alleen het NOS Journaal vorige week met ruim 1,2 miljoen streams vaker online bekeken is.