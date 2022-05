BNR zet video ‘snuivende’ Talitha Muusse in scène, Yvonne Coldeweijer trapt erin en deelt ‘juice’

Yvonne Coldeweijer, die achter Nederlands bekendste juicekanaal Life of Yvonne zit, is in een journalistieke stunt getrapt van radiozender BNR . Die zette een video in scène waarin het leek alsof presentatrice Talitha Muusse cocaïne snoof op het toilet. Daarmee wilde de zender aantonen hoe juicekanalen te werk gaan en hoe makkelijk het is om via die weg onwaarheden te verspreiden.

Afgelopen vrijdag deelde Coldeweijer de video met Muusse in de hoofdrol in haar betaalde groep in de app Telegram. Dat deed ze met de tekst ‘filmpje van een snuivende BN’er’. Bij de video vertelde ze: ,,Er was afgelopen maandag dus een afscheidsfeestje van een personeelslid van BNR. Wat gebeurde er nou? Op een gegeven moment hebben spionnen Talitha Muusse uit de wc zien komen. Zij deed daarbij heel erg opgefokt. Zij meende toen ook dat ze wat wit onder haar neus had.”



Ze vervolgde: ,,Dus wat hebben die spionnen nou gedaan. Ze zijn op een gegeven moment, toen ze weer naar de wc ging, achter haar aan gegaan. Zijn in het wc-hokje op de bril gaan staan en hebben haar gefilmd. En wat denk je? Dat filmpje hebben ze naar mij gestuurd.” Ze toonde daarop de beelden van de achterkant van Muusse. Daarop is niet te zien wat ze precies doet.



,,Lelijk, oh wat lelijk dit. Ik weet dat heel veel mensen snuiven, zeker bij de BN’ers, maar what the fuck! Maar Talitha, ook echt op een werkfeestje?!” Coldewijer liet een Instagramgesprek zien aan haar leden met Muusse, waarin ze vroeg of het klopte dat zij cocaïne gebruikt. Die reageerde: ‘Huh?! Ik weet niet wat je gezien hebt ofzo, maar ik gebruik niet. Ik heb nog nooit drugs gebruikt.’

Toen volgde een disclaimer van Coldewijer: ,,Talitha, ik moet je meegeven. In het filmpje zien we alleen je achterkant. Het zou natuurlijk kunnen dat je geframed wordt. Dat er mensen zijn die jou niet mogen. Dat een stand-in is ingehuurd en dat dit in scène is gezet. Mijn gevoel zegt dat jij het wel bent, maar ik moet toegeven dat jouw gezicht hier niet op staat. Ik denk dat de mensen die jou kennen, jou wel zullen herkennen. En dat is ontzettende lullig. Don't do drugs!”

De video blijkt echter door BNR zelf - via een anoniem account - naar Coldewijer gestuurd te zijn, onthult de radiozender. Daarmee wilden ze samen met Muusse laten zien hoe juicekanalen als Life of Yvonne te werk gaan. In een reactie op de onthulling van BNR dat zij de video in scène hebben gezet om haar te testen, laat Coldeweijer weten dat zij ‘niet een of andere onderzoeksjournalist is’. ,,Ik ben gewoon een juicekanaal. Als ik een video ontvang van iemand die zit te snuiven, dan post ik het gewoon! Het is gewoon juice. That’s it.”



BNR schrijft: ‘Muusse gebruikte in werkelijkheid nooit drugs. Ze wil met de actie laten zien hoe makkelijk onschuldige mensen slachtoffer kunnen worden van roddeljournalistiek die losjes omgaat met de feiten.’ Ook geeft de zender aan dat Coldeweijer het verhaal inkleurde met zelf verzonnen details.



Muusse zegt door de actie anders te zijn gaan kijken naar juicekanalen: ,,Ik zie ook weleens verhalen van Yvonne voorbijkomen over BN’ers en dan denk je toch: waar rook is, is vuur. Maar nu weet ik: er is vaak alleen maar rook.”

