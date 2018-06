Bo Van Spilbeeck deelt eerste foto van nieuw uiterlijk

VTM-gezicht Bo Van Spilbeeck (54), die in februari in De Wereld Draait Door vertelde dat ze als vrouw door het leven wilde gaan, heeft haar eerste schoonheidsoperaties ondergaan.

Via Instagram deelde het VTM-gezicht, die voorheen Boudewijn heette, zojuist de eerste foto van haar nieuwe look. Bo oogt duidelijk anders en ziet er op en top vrouwelijk uit op het kiekje. ,,Weer aan het werk bij VTM-nieuws. Nog even wennen aan mijn nieuwe ik (ook voor de collega’s). Voel me alvast veel vrouwelijker", schrijft ze daarbij. Ze heeft veel zin om er weer te beginnen..

Dit jaar in januari begon ze al met het nemen van vrouwelijke hormonen, iets wat haar meteen beter in haar vel deed voelen. ,,De eerste operatie is in minder dan vier weken", verklaarde ze toen. "Ik ben super gelukkig! Daarna nog een tweede om alles een beetje goed te trekken."

Hierna volgt nog een geslachtsoperatie en een borstvergroting. ,,Maar daarvoor moet ik eerst een jaar lang vrouwelijke hormonen hebben genomen."

Nadat Bo in februari haar verhaal deed aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk in De Wereld Draait Door, maakte René van der Gijp daar een grap over in Voetbal Inside. Zijn blonde pruik en de mededeling dat hij voortaan als Renate door het leven zou gaan, leverde veel kritiek op.

Weer aan het werk @vtmnieuws. Nog even wennen aan mijn nieuwe ik (ook voor de collega's). Voel me alvast veel vrouwelijker. #veelgoestingomerintevliegen

Bo ziet er steeds meer uit als zichzelf. "Ik ben super gelukkig!"

605.000 viewers for Cathérine's heart warming report about me.