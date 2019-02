Bobbi Eden en Harry Piekema zingen in It Takes 2

It Takes 2 is een tv-show waarin BN'ers met geen of nauwelijks zangervaring gaan zingen. Ze werken onder leiding van professionals Waylon, Marcel Veenendaal en Trijntje Oosterhuis aan hun gouden keeltje. De drie zangprofessionals stellen zélf hun team samen. In de eerste aflevering geven de deelnemers hiervoor eerst een solo-optreden. De professionals kunnen deze optredens niet zien en beoordelen dus alleen de stemmen.

Maandag was al aangekondigd dat Winston Gerschtanowitz de show samen met Gordon gaat presenteren. Edsilia Rombley vervangt Angela Groothuizen in de jury. Ronnie Flex en Gerard Ekdom blijven als jurylid aan het amusementsprogramma verbonden.