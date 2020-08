Boek Harry en Meghan domineert bestsellerlijsten

Vooral in Engeland scoort Finding Freedom. Met 31.000 verkochte exemplaren binnen vijf dagen is het momenteel het bestverkochte boek. Ook op de websites Amazon, zowel in Engeland als Amerika, staat het boek bovenaan de bestsellerlijsten.



In het gloednieuwe boek van Omid Scobie en Carolyn Durand doen de hertog en hertogin van Sussex een boekje open over het leven binnen het Britse koningshuis en hun ‘stap terug’. Het stel ontkent te hebben meegewerkt aan het boek, maar fans beweren dat dat haast niet anders kan. Zo zouden er te veel details in voorkomen die alleen Harry en Meghan kunnen vertellen. Zo komt onder andere het ontslag van de nanny voorbij en de slechte band tussen Harry en zijn broer William toen Meghan net in beeld kwam.



Media pakken de details uit het boek volop op, maar over de kwaliteit is de Britse pers minder enthousiast. Zo noemden The Guardian en The Times het boek te oppervlakkig. Volgens The Independent waren de auteurs overduidelijk ‘Team Sussex’.