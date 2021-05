Boek over jonge Máxima basis van nieuwe tv-serie

Met Plaatsie­vrij zie je meteen of er plek is in je favoriete restaurant: ‘Dit kan ook na corona een oplossing zijn’

17 mei Eén app waarmee je realtime kan zien hoe druk het is bij je favoriete café, winkel of kapper en als het nodig is meteen reserveren. Met deze applicatie willen ondernemers Ruben van der Veldt en Abdel el Messaoudi het klanten zo makkelijk mogelijk maken tijdens deze pandemie. Voordeel is dat je niet meer op verschillende sites hoeft te kijken. ,,We denken dat het ook na corona een goede oplossing kan zijn.’’