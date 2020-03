Boekenweekessay van Özcan Akyol nu al bestseller

De columnist van deze krant, die ooit zo onder de indruk was van schrijvers die iets teweegbrachten in de maatschappij, vraagt zich in het essay af waar de rebellen en dwarsdenkers onder de schrijvers zijn gebleven. In Generaal zonder leger onderzoekt hij waar dit aan ligt.



Het essay wist vorige week flink wat reuring te veroorzaken tijdens het Boekenbal. Ook onder boekhandelaren zorgde Generaal zonder leger voor heel wat opschudding. In het stuk haalt Akyol namelijk uit naar een zelfgenoegzame boekhandelaar. Dat viel zo slecht bij de Koninklijke Boekverkopersbond dat die het CPNB, dat de Boekenweek organiseert, op het matje riep en probeerde het essay te verbieden.



Akyol gaf in een eerder interview met deze site aan zich vereerd te voelen het Boekenweekessay te mogen schrijven. ,,Ik dacht: misschien valt zo’n eer me ooit wel eens te beurt, maar dan later,’’ vertelde de auteur uit Deventer. ,,Toen ik van het thema hoorde, begreep ik het wel een stuk beter.’’