Boer Bastiaan zag op tegen de logeerweek met Milou, Madeleen en Elise

De Zeeuwse boer Bastiaan, die sinds Boer Zoekt Vrouw dolgelukkig is met de Limburgse Milou, zag de zogenoemde logeerweek van het programma in eerste instantie helemaal niet zitten. Omdat er op het boerenland zoveel te doen was, zat er niets anders op dan zijn drie logees roze overalls te geven en aan het werk te zetten.

De 36-jarige Bastiaan selecteerde Milou, Madeleen en Elise voor de logeerpartij in Zeeland. Daar zag hij tegenop, zo blikt hij terug bij de Kro-Ncrv.

,,Ik dacht: Dit is wel heel veel op mijn bord deze week. Maar tegelijkertijd is het wel een eerlijk beeld. De meiden komen logeren en ze zien gelijk: als er geoogst moet worden is het gewoon een drukke dag’', aldus Bastiaan. Hij vond het belangrijk om ‘naar de meiden toe’ het realistische beeld van zijn leven te laten zien. ,,Dit is gewoon hoe het echt is. En naast dat we hebben gewerkt, hebben we het gewoon echt gezellig gehad met elkaar. De sfeer was gewoon erg goed en we hebben sowieso echt veel met elkaar gelachen.’'

Inmiddels is Milou, die Frankfurt achter zich heeft gelaten en in quarantaine is gegaan in Zeeland, dikke vriendinnen met zowel Elise als Madeleen. De blondine is nog op zoek naar een nieuwe baan. ,,Er is op dit moment nog niks concreets, maar het leeft wel’’, aldus haar verkering. Of ze uiteindelijk in Zeeland zal aarden, is nog de vraag, zei ze daar maandag over tegen de Zeeuwse krant PZC. ,,Zeeland is prachtig, maar ik ben een vrouw van de stad. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje waar veel werd geroddeld. Ik ben daar ook gepest. ‘Dat wil ik nooit meer’, heb ik ooit gezegd. De anonimiteit van de grote stad, waar niemand op je let, past heel goed bij mij.’’

Genoeg om te laten zien

Bastiaan is sowieso van plan zijn liefje de mooie plekken van zijn geboortegrond te laten zien, zoals Middelburg en Veere. ,,De kust van Zeeland is gewoon ontzettend mooi. Domburg is een heel mooi plekkie. Er is nog genoeg om te laten zien.’' Lachend: ,,Milou gaat wel verliefd worden op Zeeland te zijner tijd.’’