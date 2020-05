Boer Geert en Ingrid alweer uit elkaar: ‘Hij wil even niets nu’

Nog maar een paar weken geleden leek alles nog koek en ei tussen de twee. ,,We zijn 100 procent verliefd. Meer is er niet’', aldus Geert tegen RTL Boulevard. Volgens hem had de blonde Ingrid absoluut de ‘wow factor’ waar de agrariër naar op zoek was. Nadat zij het initiatief nam, dronken ze een kop koffie, en was het raak. ,,Ze is knap, ze is lief, aardig, verstandig. Dan heb je alles en hoef je niet verder te zoeken.’'