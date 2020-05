Boer Geert laat ‘geheime’ vriendin tóch zien: ‘Met pumps in de stront’

In de Instagram-stories van Annemiek is te zien hoe de vrouw, werkzaam als teammanager in UMC Utrecht, met hoge hakken op het platteland staat. ,,Kijk, hakkies”, zegt ze in de video. ,,In de stront!” Geerts nieuwe vriendin kan in elk geval rekenen op goedkeuring van Annemiek. ,,Deze wauwie is echt wauwie mensen, leuke wauwie.”



Het ogenschijnlijk gewillige poseren van Ingrid is opvallend, aangezien Geert onlangs nog zei dat de vrouw absoluut niet op de foto mocht worden gezet. ,,Anders wordt ze rebels”, aldus de 52-jarige akkerbouwer. De blondine heeft volgens Geert de ‘wow-factor’ waarnaar hij zo op zoek is. Die bleek tijdens de opnames juist te ontbreken bij Angela.