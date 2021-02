Boer Hans en Audrey kregen appje van Yvon Jaspers op het moment dat vierde kindje werd geboren

Harry Pot­ter-actrice wilde zelf betalen voor extra scène: ‘Er was geen begrafenis voor Perka­mentus!’

17:37 Harry Potter-ster Evanna Lynch (29) was zo ontzet dat de filmstudio geen budget had om de begrafenis van het personage Perkamentus (Dumbledore in de Engelse versie, red.) te filmen, dat ze haar eigen loon wilde doneren. Dat vertelt de actrice in Normal Not Normal, de podcast van haar collega’s James en Oliver Phelps (34), die de broers Fred en George Wemel spelen.