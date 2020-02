Boer Jaap dolverliefd: ‘Ik hoop dat ze bij me intrekt’

Afgelopen december plofte een grote ansichtkaart op zijn deurmat. De kerstkaart was afkomstig van Helle, oorspronkelijk Deense, die na haar scheiding aan vriendinnen vertelde gecharmeerd te zijn van een ‘type boer Jaap’. ,,Op de kaart stond een mooie tekst met haar nummer. Ik ben haar eerst gaan googlen, maar heb al vrij snel gebeld. Het klikte meteen.”

Jaap was de enige boer die na de laatste serie van Boer Zoekt Vrouw alleen was. Bij drie van de vijf boeren op televisie had Cupido tijdens het programma toegeslagen: Wim (met Marit), Michelle (met Maarten) en Steffi (met Roel). Boer Marnix ontmoette Emmie later buiten de schijnwerpers van het televisieprogramma. Jaap koos in de uitzending voor Marian en datete later met Petra, maar beide avonturen waren een kort leven beschoren. ,,Ik ben de moed nooit opgegeven. Ik wist dat de ware zou komen”, aldus Jaap die straks, als Boer Zoekt Vrouw begint op 23 februari, weer voor de buis zit.

Denemarken

Mét Helle, zelf moeder van twee kinderen. Ze hadden eerst telefonisch contact. ,,Ze zou eerst op vakantie gaan, naar haar moeder in Denemarken in januari. Daarna zou ik haar voor het eerst zien, maar we konden het niet laten. Tweede Kerstdag hebben we een boswandeling gemaakt en koffie gedronken. Op Oudejaarsdag ben ik naar haar werk gegaan en op Nieuwjaarsdag hebben we elkaar weer gezien. Dus voordat zij echt op vakantie ging, hadden we elkaar al vier keer gezien. In de weekenden zien we elkaar altijd en we hebben dagelijks contact. Bijkomend voordeel: ze woont op twintig minuten bij mij vandaan.”