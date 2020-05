Boer Jan hield zijn liefde voor Nienke geheim voor zijn vier kinderen

Jan keek alle uitzendingen samen met zijn vier kinderen (drie jongens en een meisje). Dat vonden zijn bloedjes leuk, maar zelf noemt hij het ‘verschrikkelijk’. ,,Ik denk dat ik wel gewoon mezelf ben, dat mensen mij altijd zo zien, maar zo zie ik mezelf niet natuurlijk. Want ik kijk nooit naar mezelf. Dat vond ik wel moeilijk’’, aldus Jan. ,,Hoe ik praat, hoe ik beweeg, hoe ik dingen zeg, gewoon dat vooral. Je hebt een andere stem dan dat je zelf hoort. Ik vond het allemaal hartstikke leuk om te zien, maar om mezelf te zien, dat vond ik lastig.’’



Opvallend: de 36-jarige Jan, die in 2018 na tien jaar zijn huwelijk zag stranden, had zijn kids de afloop van de boerendatingshow niet verteld. Het was dus ook voor hen een grote verrassing dat hij nog altijd happy is met Nienke. ,,Ze vonden het spannend en hartstikke leuk om te zien. Van de drie dames die kwamen logeren, hoopten ze allemaal dat het Nienke zou worden. Dus dat kwam mooi uit.’’ Inmiddels is de brunette al helemaal ingeburgerd op de zorgboerderij. ,,Ze lieten allemaal Nienke hun kamer zien en gingen met z’n allen de dieren voeren. Dat soort dingen. Ze vinden Nienke allemaal heel erg lief.’’