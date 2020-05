Boer John vindt tóch de liefde bij Marlies: ‘Ik trok de stoute schoenen aan’

In de laatste aflevering van Boer zoekt Vrouw vertelde de melkveehouder dat er alleen op vriendschappelijk niveau een klik was met de briefschrijfster. Jammer, want boer John, die nooit eerder een relatie had, verlangde naar een partner met wie hij zijn liefde voor de natuur kon delen en op wie hij kon bouwen. Terwijl het in de webserie niet leek te lukken, gloorde er wel hoop ná de afleveringen. En met succes, want John zit op een roze wolk.



De boer trok, na weer een mislukte poging tot daten, zijn stoute schoenen aan en besloot het contact met briefschrijfster Marlies nieuw leven in te blazen. Hij stelde voor om met zijn tweetjes een wandeling te maken. Dat tot grote verbazing van de brunette. ‘Ik was wel verbaasd dat hij belde, maar vond het wel leuk. We zijn een stukje gaan wandelen. Om te kijken hoe en wat. En het klikte best wel goed eigenlijk’, vertelt Marlies.