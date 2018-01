Boer Marc uit Zambia is weer verliefd

Viskweker Marc (39) uit Zambia heeft een nieuwe vriendin. Marc, die bekend werd door zijn deelname aan het laatste seizoen van Boer Zoekt Vrouw , is tot over zijn oren verliefd geworden op een vrouw die contact met hem zocht via Facebook. Hij had niet gedacht voor haar charmes te vallen, omdat ze in Nederland woont.

In een preview van de tweede aflevering van de Boer Zoekt Vrouw Special, die in handen is van deze site, is te zien hoe Yvon Jaspers Marc via Skype ondervraagt. Ze constateert dat ze nooit had verwacht dat Marc en Annekim vorig jaar hun relatie zouden beëindigen. De twee leken tijdens de opnames van de boerendatingshow voor elkaar gemaakt.

,,Ik schrok daar ook van'', geeft Marc toe. Hij legt uit dat Annekim, die ook in Zambia woont en werkt, er gaandeweg achterkwam dat ze niet genoeg voor hem voelde. In juli zetten ze na acht maanden een punt achter hun relatie. Zwelgend in liefdesverdriet, vond de tilapiakweker troost in de lading liefdesberichtjes die hij vervolgens via sociale media kreeg. Eén vrouw in het bijzonder vond hij 'erg leuk'.

De naam van zijn nieuwe vlam wil hij niet verklappen, wel dat hij niet had gedacht op haar verliefd te worden. ,,Ik had niet verwacht dat ze bij mij past, omdat ze in Nederland woont.'' Giechelend: ,,Maar inmiddels heeft ze het vliegtuig naar Zambia gepakt! Het gaat goed. Heel lief is ze, heel lief.''