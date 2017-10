Boer Riks trouwt in spijkerbroek met zijn stralende Nicole

Heuglijk nieuws van het Boer Zoekt Vrouw -front: boer Riks (40) is getrouwd met Nicole. De Canadese brunette gaf haar Riks op 16 september het ja-woord. Omdat het stapelverliefde stel geen beslissing kon maken over hoe het huwelijk precies gevierd moest worden, kwamen er twee bruiloftsfeesten.

Een gelukkige Riks laat aan de KRO-NCRV los dat een 'intieme groep' de officiële huwelijksdag bijwoonde. De nuchtere Nederlander werd overrompeld door haar schoonheid. ,,Iedereen zag er stralend uit, maar Nicole in haar witte jurk natuurlijk in het bijzonder''.

Riks kinderen Olivia en Owen zijn inmiddels helemaal gewend aan Nicole als hun stiefmoeder en genoten volop van de feestjes. ,,De kinderen vonden het prachtig allemaal, vooral Owen. Hij was de hele dag aan het lachen. Olivia vond het af en toe nog wat lastig, maar ook zij was heel vrolijk.''

Helemaal traditioneel was het huwelijk niet, want Riks weigerde een mooi pak te dragen. ,,Ik moet wel mezelf blijven he'', gaat hij verder. De boer koos uiteindelijk voor een nieuwe spijkerbroek, wit overhemd en sportief jack.

Burgertje en biertje

Om de festiviteiten een Boer Zoekt Vrouw-tintje mee te geven, nodigde Riks zijn bevriende boerenvrienden uit het programma uit voor een barbecue op zijn landgoed, die zaterdag plaatsvond. ,,Canada is natuurlijk wel een beetje ver weg, dus helaas was er geen bekende van het programma aanwezig'', concludeert hij. Ondanks de geslonken gastenlijst werd het een mooie dag. Het feest werd van buiten naar de schuur verplaatst toen het koud werd. ,,Het was echt ouderwets gezellig, geen flauwekul. Burgertje, biertje en veel gelachen.''

De huwelijksreis zit er ook al op. Riks en Nicole kozen voor een bestemming in de Verenigde Staten, die te omschrijven is als 'mooi met heuvels'. ,, Een week de telefoon uit en alleen maar van de rust genieten samen. Als je op de boerderij bent, is er toch altijd drukte om je heen. Zo even echt samen zijn is dan wel heel uniek en fijn.''

Wat Nicoles favoriete bezigheid is op de boerderij? ,,Af en toe een koe melken vindt ze wel leuk! Maar ze doet ook graag haar eigen ding.''