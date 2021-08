Boer Rob redde zoontje van verdrinkingsdood: ‘Onze band is onbeschrijflijk’

,,Één foto is voor mij de speciaalste en bijzonderste. Dat is die foto, daar zwaait hij het leven tegemoet. Daar komt hij uit het ziekenhuis vandaan’’, vertelde hij over een foto waarop zijn zoontje Olivier, die het syndroom van Down heeft, te zien is.



Jaspers was nieuwsgierig naar het verhaal van Rob en besloot aan de keukentafel door te vragen. Daar vertelde hij dat Olivier een paar jaar geleden op een onbewaakt moment onder een hekje van de boerderij door was gekropen en in een 2,5 meter diepe put viel. ,,Ik zag hem staan. Onderin de waterput, onder water. Ik ben erin gesprongen, meteen. Hij was niks meer, hij was verdronken eigenlijk. En ik heb zoveel kracht gegeven op mijn heupen, dat ik in één keer met hem uit die 2,5 meter sprong.”



Olivier werd met een ambulance, onder begeleiding van motoragenten, naar het ziekenhuis gebracht. ,,De eerste arts zei: dit komt niet goed. En de tweede arts zei: ik zie nog een heel klein reflex in zijn vingertje en zijn pupil. Die zei: we gaan het proberen. Maar ze zagen het eigenlijk niet zitten.” Wonder boven wonder ontwaakte Olivier na twee weken uit zijn coma. ,,Er was helemaal niets meer aan hem te zien. Op eigen kracht heeft hij alles doorstaan.”