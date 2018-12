Boer Tom kan niet wachten op baby: ‘Ik zie mijn kind al op ’n trekkertje rondrijden’

Boer Tom, die in 2015 meedeed aan het populaire datingprogramma, noemt Marieke ‘een mooi moedertje’ op de site van Boer zoekt Vrouw . ,,Marieke doet het supergoed. Ze is natuurlijk soms wel een beetje misselijk en wat vermoeider af en toe, maar het valt hartstikke mee.”

Het stel wil niet weten of de baby een jongen of een meisje is. ,,We vinden het allebei gewoon heel erg spannend en leuk om het als een verrassing te houden”, zegt Tom, die daarom kiest voor een ‘genderneutrale’ babykamer.

Rondhuppen

De tulpenboer droomt al over het moment dat hij zijn baby in de armen kan sluiten én de periode daarna. ,,Ik zie het kindje al rondhuppen in en rondom het huis. Het is een mooie plek waar we wonen. Hier in het weiland en op het erf zie ik het kindje al op een traptrekkertje rondrijden. Laat maar komen hoor, die kleine. Ik heb er echt heel veel zin in!”