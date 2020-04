Boer Zoekt Vrouw: twijfel slaat toe bij Milou na ‘aparte situatie’ bij boer Bastiaan

Bastiaan, die een akkerbouwbedrijf runt, heeft Elise en Milou nog te logeren. Elise - ook een Zeeuwse - ziet het plaatje al helemaal voor zich en is als een blok voor de boer gevallen. Voor globetrotter Milou is het een ander verhaal. Zij wikt en weegt en weet niet of het boerenleven wel iets voor haar is.



Als Bastiaan en zijn hulptroepen druk zijn met het oogsten van de witlofpennen, bereiden Elise en Milou de lunch. Als de mannen de bammetjes achter de kiezen hebben en weer op de tractor klimmen, bekruipt Milou een onheilspellend gevoel. ,,Dit is leuk voor een keer, maar ik denk niet dat het mijn roeping is’’, zegt ze in een preview van de uitzending van zondag, over haar rol als vrouw in de keuken. Als ze aan haar mede-logee loslaat dat ze de situatie ‘apart’ vindt, snapt Elise dat niet. ,,Wat vind je apart?’’, zegt ze terug. ,,Gewoon, dat wij het klaarmaken en dat zij hier komen eten. En dan gaat-ie weer aan het werk’’, legt Milou uit.