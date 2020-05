Boer Zoekt Vrouw verrast in laatste aflevering: boer Bastiaan én Jan stapelverliefd

Boerin Annemiek

De Drentse schone ontving de meeste brieven van alle boeren dit jaar. Er kwam een vriendenteam aan te pas om de dyslectische Annemiek door maar liefst 633 schrijfsels heen te helpen. Annemiek zag het zonnig in en beleefde een actieve dag met haar mannen op de stormbaan. Tot onzekerheid de overhand kreeg. Tijdens de logeerweek met Steven, Erik en Jelte kwamen de diepgaande gesprekken, waar haar dates juist zo naar verlangden, niet van de grond en Annemiek trok zich terug in de koeienstal of kroop onder een fleecedekentje op de bank. Voor Erik kreeg ze ‘gevoelens’, maar de reistijd tussen Drenthe en zijn paardenbedrijf in Gelderland zag ze niet zitten. Een ritje op de motor van brievenschrijver Bram kon haar ook niet overtuigen.



Annemiek heeft naar eigen zeggen nog wel vertrouwen in de liefde, maar eigenlijk is ze terug bij af. Haar ideale man moet ‘een workaholic’ zijn. ,,Een man met een 9 tot 5-baan gaat mij nooit snappen. Die kan wel denken ‘dat is stoer zo’n vrouw’, maar als je dezelfde drive niet hebt, dan is dat twee maanden leuk.’’

Volledig scherm Boerin Annemiek © KRO-NCRV

Boer Geert-Jan

Met de 61-jarige paardenfokker/ frietenbakker kun je lachen. Daar kwamen Betty, Jacqueline en Karine al snel achter toen bleek dat hun logeerweek, na de taarten-date, een dolle boel werd. Ze mochten samen op één kamer en Geert-Jan, GJ voor intimi, kuste de dames welterusten in een konijnenonesie. Iets dat op het netvlies van menig kijker staat gebrand. Gedurende de logeerpartij bleek er in de boer ook een emotionele man te schuilen. Toen het keuzemoment tussen Jacqueline en Karine eindelijk kwam, kon hij zijn tranen niet bedwingen. Hij vond het zielig voor makelaar Jacqueline, die keer op keer herhaalde dat ze het allemaal helemaal begreep. Het liefdestripje met Karine naar het mooie Spanje ging als een nachtkaars uit. Karine was er niet zeker van dat GJ haar ‘muurtje’ kon slopen, en de boer wilde stiekem niets anders dan een beetje knuffelen. Eenmaal thuis bleek Karine meer steeds meer afstand te nemen en werd ondertussen duidelijk dat Geert Jan stiekem contact had met Jacqueline. Ook die zet leverde hem niets op en dus blijft Geert Jan met lege handen achter.

Boer Jan

Een 36-jarige agrariër met een zorgboerderij en vier kinderen. De vrouwen van Jan kregen niet alleen hem, maar ook zijn drukke leven erbij. Jan viel als een blok voor Nienke, en zij voor hem. Aan de keukentafel kregen ze het helemaal warm van elkaar en dus leek de minivakantie naar het romantische Edinburgh hét moment er helemaal voor te gaan. Ze slenterden rond, doken de pub in en warmden zich aan het haardvuur. Maar Nienke raakte niet over een relatietrauma heen en zag dat Jan meer voor haar voelde dan andersom. Jan was daar dan weer verdrietig om, wat de boel veel te ingewikkeld maakte. Toch bloeide de liefde ook van Nienkes kant op en trekt ze over een half jaar zelfs in op de boerderij van Jan.

Volledig scherm Boer Jan en Nienke © KRO-NCRV

Boer Geert

De ietwat onverstaanbare Geert Jan kreeg dit seizoen de illustere bijnaam ‘geile Geert 2.0'. Want Geert, die niet veel meer in een vrouw zocht behalve de ‘wow-factor’, kijkt graag naar strakke billen. Esther verliet al snel zijn farm, en vervolgens koos de energieke Vera zelf voor haar vertrek. Dat had Geert wel zien aankomen, zei hij, terwijl Vera dacht dat hij haar had willen kiezen. Angela, moeder van twee, bleef over en kon haar geluk niet op. Er was een gezellig huisfeestje, een kus, en vervolgens de citytrip naar Malta. Hoe Angela ook haar best deed, Geert bleef ‘vlak’ en stak nog maar een sigaretje op. Een nachtje in een uitgehakte liefdesgrot deed ook niet veel. Geert drinkt 's avonds graag een pilsje, of een wit wijntje, en hoewel het er in eerste instantie op leek dat hij dat alleen moest doen, heeft hij toch de liefde gevonden bij ene Wendy.

Boer Bastiaan

De Zeeuwse krullenbol had al snel schik in zijn datingavontuur toen bleek dat er ladingen knappe vrouwen door zijn brievenbus waren gekomen. Hij selecteerde er vijf met wie hij onder meer ging bodypainten. Tóen al leek een blik van een paar nanoseconden in de ogen van de in Frankfurt woonachtige Milou genoeg. Zij, Elise en Madeleen kwamen naar Zeeland. Voor Elise een thuiswedstrijd; die bond haar weekendtas achterop haar fiets, en zag het hele plaatje al voor zich. Huisvrouw zijn, de administratie doen: klusjes die Bastiaan graag aan zijn vrouw zou willen overlaten. Een doorn in het oog van de bereisde Milou, die ondanks haar totaal andere levensstijl toch verliefd werd op een Zeeuw. De langeafstandsrelatie, die Bastiaan in de hot tub in Lapland nog maar eens benoemde als een absolute no-go, is er toch gekomen. Tel daarbij op dat ook Elise inmiddels gelukkig is in de liefde. Waar een wil is, is een weg.

Volledig scherm Boer Bastiaan en Milou © KRO-NCRV