Boerin Annemiek nog steeds niet aan de man

Nu, een paar maanden later, zegt ze wel ‘klaar te zijn voor de liefde’, zo is te horen in het fragmentje dat Radio 2-dj Gijs Staverman vanmiddag uitzond. ,,Maar ik denk dat we op hetzelfde punt zaten als toen ik hieraan begon’', aldus de Drentse Annemiek. Ze is op zoek naar een ‘specifiek persoon’. ,,Naar een workaholic die bij mij komt wonen. Een man met een 9 tot 5-baan gaat mij nooit snappen. Die kan wel denken ‘dat is stoer zo’n vrouw’, maar als je dezelfde drive niet hebt, dan is dat twee maanden leuk.’'