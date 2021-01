Boerin Steffi bevallen van dochtertje dat naar Yvon Jaspers is vernoemd

Abdelkader Benali trekt zich terug als spreker bij Dodenher­den­king wegens omstreden uitspraken

21 januari De voordracht tijdens de herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in Amsterdam wordt niet gegeven door schrijver Abdelkader Benali. De schrijver trekt zich terug nadat er onrust is ontstaan over zijn bijdrage, meldt Benali op Twitter. De onrust over zijn voordracht is het gevolg van omstreden uitspraken die hij in 2006 deed over Joden.