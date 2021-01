Boete voor piloot om fotosessie voor Het Perfecte Plaatje

Drie piloten vlogen op 26 september 2018 samen met vier bekende Nederlanders - Patty Brard, Jim Bakkum, Ryanne van Dorst en Herman den Blijker - in speciale lichtgewichtvliegtuigen, zogenoemde Micro Light Aeroplanes (MLA). Ze vlogen tegelijkertijd in het luchtruim boven Lelystad. Tijdens de vlucht moesten de BN’ers foto’s maken terwijl in formatie werd gevlogen. Deze foto’s waren vervolgens te zien in Het Perfecte Plaatje. De verdachte was gezagvoerder van één van de MLA’s en regelde de vluchten van tevoren met de tv-producent. Een half jaar later organiseerde de gezagvoerder nog een soortgelijke shoot maar dan zonder BN’ers.